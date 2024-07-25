YouTube'da Nasıl Daha Popüler Olunur Ve Çok Sayıda Abone Kazanılır?

YouTube en popüler video paylaşma sitesidir ve bazı konularda da iyi bir arama motoruna dönüşür. Tamir-tadilat, kişisel bakım, bahçe, anne-bebek, mutfak-yemek, moda, sosyal ilişkiler ve yaşam...

Aklınıza gelebilecek her konuda bilgi deposudur. Youtube içinde alan oluşturmak istediğinizde ise ihtiyaç duyacağınız en önemli şey abonelerdir. Aboneler, mümkün olduğunca fazla insana erişme imkanı sağlar ve ağınızı geliştirebilir. SubsBoost üzerinden YouTube abone al hizmeti gibi seçenekler de YouTube abone sayısını arttırmada fayda sağlar.

İnsanlar kanalınıza abone olmak için içeriklerinizi beğenmeli ve kendini içeriklerinize yakın hissedebilmelidir. Peki eğer bir kanal sahibinin bu bağ kurma sürecini bekleyebilecek kadar fazla zamanı yoksa? İşte o zaman, SubsBoost üzerinden YouTube abone al paketleri, size YouTube için abone sağlamaya yardımcı olacak, oldukça popüler ve yaygın bir hizmettir.

YouTube abone sayısı neden önemlidir ve nasıl arttırılır?

YouTube'un aylık aktif kullanıcı sayısı Ekim 2023'te neredeyse 2,5 milyara ulaşarak, YouTube'u internetteki en popüler ikinci sosyal ağ haline getirdi. Bu da dijital pazarlama açısından devasa bir pazar demektir.

Her sosyal medya platformunda olduğu gibi, YouTube'da da etkileşim size para kazanma imkanı, kazanç sağlar. Etkileşimin en önemli unsuru ise "abone" olan kullanıcılardır.

Yeni başlattığınız veya halihazırda var olan YouTube kanalınız için bir yatırım yapmak isterseniz, hem yaygın dijital pazarlama yöntemlerini hem de geleneksel yöntemleri bilmelisiniz. İkisi de birbirini tamamlayan, tamamladıkça etkisi büyüyerek çoğalan tekniklerdir.

Üzerinizde zaman kaygısı, finansal baskılar varsa ve elinizdeki potansiyeli değerlendirmek için hızlı bir şekilde piyasaya atılmak istiyorsanız, YouTube abone ve etkileşim paketleri satın almayı deneyebilirsiniz.

Sadece yeni başlayanlar değil, herhangi bir sebepten ötürü YouTube'da abone sayısı arttırmayı isteyen herkes bu hizmetlerden yararlanıyor.

Etkileşim servislerinin yanı sıra, asla eskimeyen geleneksel yöntemlerle de ağınızı genişletebilirsiniz. YouTube abone sayısı arttırmaya yardımcı olacak ve kanalınızın büyümesine katkı sağlayacak en temel yöntemleri sizin için derledik.

İnsanlardan abone olmalarını isteyin

Yeni bir YouTube kanalı başlatmışsanız, abone sayısı arttırmanın en basit ve sıradan yöntemi insanlardan dosdoğru abone olmalarını istemektir.

YouTube izleyicilerine abone olmalarını hatırlatmak için her fırsatı kullanın: "abone ol" ibaresini videolara ekleyin, videolarınızda insanlardan abone olmalarını isteyin.

İnsanların gerçekten izlemek isteyeceği, bilginize ihtiyaç duyacakları videolar üretin

YouTube'a her dakika beş yüz saatlik içerik yükleniyor. Böyle bir ortamda kanalınızın öne çıkması için kendinize stratejiler oluşturmalısınız.

Videolarınızı hangi kitleye yönelik hazırlamanız gerekiyor? Kanalınızın takipçileri kimler veya siz hangi tür kullanıcıları hedeflemek istersiniz? Yaş, cinsiyet, konum, ilgi alanları gibi birçok faktöre bağlı olan bir araştırma yapın.

Örneğin, moda ve makyaj malzemelerinin daha çok incelendiği kozmetik ürünlerin denendiği içerikler genellikle kadınlara yönelik tasarlanır. Otomotiv, inşa gibi alanlar ise çoğunlukla erkeklere hitap eder.

Sizin alanınız ve sektörünüz hangisiyse, videolarınızı tanıtmak istediğiniz kitle hakkında büyük bir araştırma yapın.

Kanalınız bilgi verici, samimi ve biraz eğlenceli olursa, YouTube'da kolaylıkla abone sayısı arttırabilirsiniz. Bu üç özellik arasından en gerekli olanı ise "bilgi verici" olmasıdır.

"Kendin yap" videolarını, eğitici videoları düşünün. Yemek, temizlik, resim, enstrüman, ürün değerlendirmeleri... Çeşitli konular hakkında bilgilenebileceğiniz incelemelerdir.

Videolarınızın eğitici olması, insanların kanalınıza daha çok başvurmalarını sağlar ve arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünür.

Özgün olun



Markalar aynı zamanda özgünlüğü de hedeflemelidir. Sizi arayan insanlara sizi bulma şansı verin. Aynı alanda yarışsanız ve aynı şeyleri üretseniz bile, sizi başkalarından ayıran özellikler olsun.

Bir konseptten etkilenip onun aynısını yapmak, işin kolayına kaçmaktır. Kolaydır ve belki başarılı olabilirsiniz ama sizinle ilgili özgün parça taşımaz. Kanalınızın içeriği olduğunu hissettiremez.

YouTube abone sayısını arttırmanın bir diğer yolu, abonelerle aranızda bağ kurmaktır. İnsanlar sizin vereceğiniz etki için kanalınıza abone olmayı istemelidir.

Kendiniz için özgün olabilecek özellikler bulun. Belirli bir selamlama şekliyle giriş, özgün müzik ve arkaplan, ambiyans gibi şeyler bu özellikler arasında sayılabilir.

Video uzunluğunu optimize edin

YouTube videolarının ideal uzunluğuna ilişkin birçok düşünce vardır. Bazı kaynaklar optimum sürenin 10 dakika olduğunu belirtirken, aslında en iyi uzunluk sonuçta tüm bilgileri aktarmanız için gereken süredir.

Ayrıntılı bir eğitim için 30 dakikalık bir video gerekli olabilirken, bir ürünün tanıtımı için gereken süre üç dakikadan az olabilir. Videonun içeriğine son derecede bağlı bir konudur bu.

Ancak odak süresinin gitgide kısaldığı ve içeriklerin hızlı tüketildiği bu dijital dünyada, akılda kalıcı olabilmek için çok kısa süreniz vardır. Mümkün olduğunca hızlı ve çarpıcı bir şekilde insanların zihnine hitap etmelisiniz.

Çok özel bir amaca (ders, sohbet, eğitim, kurs, vb.) yönelik değilse, kısa ve ortalama süreli videolar daha faydalı olacaktır.

Kanal fragmanı ve oynatma listeleri oluşturun

Bir YouTube kanalı başlattığınızda bir tanıtım videosu (veya fragman) oluşturun. Birçok YouTube kanalı bu fragmanı sayfalarının üst kısmında gösterir ve izleyiciler kanal sayfasını ziyaret ettiğinde otomatik olarak oynatılır. İlgi çekici bir fragman, kanalınız için izleyici kazandırabilir.

Sayfanıza tesadüfen denk gelen bir kullanıcı fragmanı ilgiyle izlerse, kanalınızın başka neler vadettiğini görmek için videolarınız arasında gezebilir. Daha ilgi çekici içerikler konusunda beklentiye girebilir. İzlediklerinden hoşnut kalırsa, kanalınıza abone olması da oldukça muhtemeldir.

İzleyici için beklenti yaratan bir diğer şey ise oynatma listeleridir. Belli bir konseptte oluşturduğunuz videoları aynı liste altında toplar ve düzenli olarak yayınlarsanız, bir sonraki videonun beklentisi içine giren izleyiciler de kanalınıza abone olabilir.

Göz alıcı, dikkat çekici küçük resimler tasarlayın

Küçük resim (thumbnail) de son derece önemlidir. Bir içerik hakkında göze çarpan ilk şeydir. İlk izlenimi oluşturmada en büyük yardımcı odur. Yanıltıcı olmamalı ve dikkat çekmelidir. Videonun küçük resmi kullanıcıların gözüne çarpmazsa kaybolabilir.

Birçok kanalın videolarının küçük resimlerinde metin, grafik ve insan yüzlerinin bir karışımı var ama siz illa böyle bir formüle uymak zorunda değilsiniz. Sizin buna yaklaşımınız, video türünüze ve sahip olduğunuz hedef kitlenin tercihlerine bağlı olacaktır.

Diğer YouTube içerik oluşturucularıyla işbirliği yapın

YouTube abone sayısını arttırmanın farklı bir yolu da YouTube işbirlikleridir. Bir kanal sahibi olarak başka bir kanalın sahibiyle ortak video oluşturup yayınladığınızı düşünün. Belki de bir video serisi hazırlarsınız ve o seride birbirinizin ortağı olursunuz ve bu videolarda birbirinizi kendi kitlelerinize tanıtırsınız.

"Benim kanalıma da abone ol" demenin yaratıcı yollarından biridir ve başka işbirliklerinin önünü de açar. Mümkün olduğunca fazla kişiye erişme imkanı verir.

Gündemi düzenli olarak takip edin. Trendlere katılın

Video pazarlama stratejinizin parçası olarak mevcut trendlere uygun içerik oluşturun.

Trendlerde veya gündemde gelişen herhangi bir olay markanız ve çalışmalarınız için anlamlıysa, bunu videolarınıza uyarlayın. Bu da mükemmel bir planlama ve takip gerektirir.

Trendleri bulmak için kendi alanınız veya sektörünüzle alakalı hesapları ve yayınları takip edin. Abonelerinizin ve hedef kitlenizin neler paylaştığına, beğendiğine ve nasıl tepkiler verdiğine dikkat edin.

YouTube'un trendler sekmesi, size her an dikkat çeken konular, kanallar ve içerikler hakkında bazı bilgiler verebilir. Buradan bilgi edinin. Google Trendler, YouTube aramaları için de filtrelenebilir.

İçeriğinizi farklı sosyal medya platformlarında tanıtın

Kanalınız için bir farklı seçenek de Reddit, Facebook, forumlar gibi platformlardır. Videonuzun hedef kitlelerini ve YouTube abone adaylarını kendinize çekmek için harika yerlerdir. Videoyu e posta pazarlama stratejinizin bir parçası olarak kullanabilirsiniz.

YouTube videolarını e-ticaret sitenize veya blogunuza yerleştirin. Video bağlantılarını farklı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Videolardan yakalanan görselleri, ekran görüntülerini ve küçük kesitleri, farklı platformlarda kullanın.

Art arda izlemeyi teşvik edin

Oynatma listeleri, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için YouTube içeriğini düzenlemenin ve kullanıcıları daha fazla video izlemeye teşvik etmenin harika bir yoludur.

Oynatma listelerinizi ve videolarınızı, alakalı anahtar kelimeler kullanarak oluşturursanız, bu yöntem aynı zamanda etkili bir YouTube SEO stratejisi olacaktır.

Bu, izleyicilerin abonelere dönüştürmenin akıllıca yollarından biridir. Zaman içinde yayınlanan, çok bölümlü, ilgi çekici bir dizi oluşturursanız, motive olmuş izleyicilerin sonraki videoyu izlemek için abone olma olasılıkları daha yüksek olur. Örneğin, kozmetik markalarının nasıl makyaj yapılacağına dair eğitici videolar ve yemek tarifi videoları gibi.

YouTube SEO'ya öncelik verin

YouTube da bir arama motorudur. Kullanıcılar hizmet ve ürün deneyimi-keşfi hakkında daha fazla bilgi alabilmek için yalnızca YouTube'da arama yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Google aramalarında YouTube video sonuçlarını da görüyorlar.

Doğru anahtar kelimeleri kullandığınız zaman, arama sonuçlarında öne çıkmanız daha olasıdır. Markanıza uygun anahtar kelimeler seçin ve içeriğin arama amacına uygun olduğundan emin olun.

Hem YouTube'un algoritması hem de izleyiciler tarafından sevilen başka bir şey de YouTube etiketleridir. YouTube etiketleri, videonuzun meta verilerine ekleyebileceğiniz ifadeler ve kelimelerdir. İzleyicilerin içerik bulmasına yardımcı olurlar.

Bunun yanı sıra telif hakkı sorunu yaşamamaya özen gösterin.

Abonelerle etkileşime geçin



YouTube'da bir kanal sahibi olmak demek sadece içerik yüklemek değildir. Marka temsilcisi olmak demektir. Bu marka kurumsal bir iş de olabilir, sizin kişisel çalışmalarınız da olabilir. İçerik yüklemenin yanı sıra bir görev daha vardır: Yorumları izlemek ve onlarla etkileşimde bulunmak.

Bu yöntem sayesinde kitlenizle ilişki kurma konusunda uzun bir yol kat edebilirsiniz. İki yönlü bir iletişim olduğunda, izleyiciler abone olmak için daha hevesli olacaklardır.

Onların sorularına cevap verin. Beğendiğiniz yorumları belli edin, emoji bırakın, yorum yapın veya yorumu yukarı sabitleyin. Kendiniz bir soru sorun: Örneğin, "bir sonraki videoda ne görmek istersiniz, aşağıya yazın" diye yorum yazın ve yorumu sabitleyin. Gelen mesajlara göre yeni planlamalar yapın.

Video açıklamalarında bir e posta adresi bırakın

İzleyicilerinizle içeriğiniz hakkında beyin fırtınası yapmak, onların fikirlerini almak, kanalınız için son derece önemli olabilir. Hem abonelerden hem de potansiyel abonelerden yeni fikirler edinebilirsiniz. Bu durumun iki avantajı olabilir:

İzleyicilerle iletişime geçtiğiniz için daha samimi bir imaj sergilersiniz. Kanalınızın izleyicilerinin sizi kendinize yakın hissetmesi, size abone olmayı seçmelerinde etkili rol oynar. Videolarınızın içeriği hakkında söz söyleme hakkı olması, izleyiciyi kontroldeymiş gibi hissettirir ve sizinle bağ kurmaları daha kolay olur. Son olarak, ne tür video çekeceğinize karar veremediğinizde veya aklınıza bir fikir gelmezse, onlardan gelen istek ve önerilerle videolar oluşturabilir, asla video konusu hakkında sıkıntı çekmezsiniz.

YouTube analizlerinden yararlanın

Videolarınızın performansını ve genel olarak kanal performansını rakamlarla ölçün. Etkileşim sayılarını, etkileşim türlerini ve insanların videolara olan tepkilerini inceleyin.

Demografik yapıya göz atın. Videolarınızı kimler izliyor? Konumu, cinsiyetleri, yaşları neler? Hangi videolara nasıl tepki verilmiş? Hangi video sonrası abone sayısı artmış? Tepki çeken içerikler var mı?

Düzenli bir şekilde izlenme performansını ölçün. Değişim gerekiyorsa bunun kararını verin. Belli konsept ve konulardaki videolarınızda izlenme oranı artmışsa, bunu nasıl devam ettireceğinize dair strateji geliştirin. İçerik takviminizi güncelleyin.

Bu gözlemi sadece kendi marka ve çalışmalarınız için değil, aynı zamanda rakiplerinizin performansı için de yapmanız faydalı olacaktır.

Rakibinizin içerikleri nasıl tepkiler alıyor? Onların YouTube abone sayısı artıyor mu? Onların izleyicilerinin talep ettiği şeyler var mı? YouTube parametreleri sizin için piyasa nabzını yoklayabilecek bir araç olmalı.

Sonuç

Şubat 2020 itibarıyla YouTube'a her dakika 500 saatten fazla video yükleniyor; bu rakam 2010'da dakikada yalnızca 24 saatti. Bu da YouTube'u oldukça kalabalık bir platform haline getiriyor.

Bir kariyer olarak YouTube kanal sahibi ve YouTuber olmak isteyen, işi ve işletmesi için reklam yapmaya ihtiyacı olan, bireysel ve kişisel çalışmalarını (maddi kazanç motivasyonu olsun veya olmasın) duyurmak isteyen bir kişi, YouTube'da abone sayısı arttırmak için ellerinden geleni yapacaktır. Ancak YouTube çok hızlıdır ve aynı girişimlerde bulunacak daha bir sürü kişi daha olacaktır. YouTube'da nasıl daha popüler olabileceğinize dair daha fazla makaleyi bu Facebook sayfasında okuyabilirsiniz

Kendinizi ve çalışmalarınızı öne çıkarmak, marka mesajınızı mümkün olduğunca kişiye ulaştırmak için izlenme ve abone sayısı arttırmaya yönelik araştırmalar-çalışmalar yapmanız, gelecek için önemli bir yatırım olacaktır.

Sosyal medyada ve dijital dünyada bir alan sahip olmak için birden fazla yöntem vardır. YouTube'da izlenme ve abone sayısı arttırmak için her zaman geçerli olacak olan kurallar var ama derhal harekete geçmeniz gerekiyorsa, sosyal etkileşim satın almak da oldukça yaygın ve akıllıca bir yöntemdir.

Sahip olduğunuz kaliteli içerik potansiyelini ateşler. Kaliteden ödün vermedikçe ve düzenli bir şekilde etkileşim satın aldıkça, ikisi birbirini tamamlayacak ve YouTube abone sayısı otomatik olarak artacaktır.