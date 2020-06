Youtube'da rezalet! Emniyet o kanalları kapattı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan birçok kanalın kapatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu kanallarda yer alan içeriklerde, çocukların psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı ögeleri içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi.

KANALLARIN BİRÇOĞU KAPATILDI

Yapılan çalışmalar neticesinde bu tarz yayın yapan içeriklerin kaldırılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla ilgili bakanlıklar ve cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, suç teşkil ettiği değerlendirilen içerikler kaldırılarak kanallarının birçoğunun da kapatıldığı vurguladı.

Açıklamada ayrıca çocuk ve gençlerin bu tarz içeriklerden uzak kalmasını sağlamak amacıyla "siber devriye" faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.





NE OLMUŞTU?

Video paylaşım sitesi YouTube'da, bazı kanallar, çocuk istismarını öven ve kadın figürünü hedef göstererek çeşitli animasyon filmler yayınlaması tepki çekti. Sosyal medyada infiale yol açan hesaplarla ilgili başlatılan #cocukistismarıyoutubeda etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu gelişmeler üzerine harekete geçmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"Çocuk İstismarı Youtube'da' başlığı ile sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklarımızın üstün yararını gözetmek adına 7/24 internetteki problemli içerikleri tarıyor ve gerektiğinde adli sürecin başlatılması için ilgili kurumlara ve savcılığa konuyu intikal ettiriyoruz.

"YOUTUBE'LA İLETİŞİME GEÇTİK"

Bugün gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur.

"HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ailelerimizin, çocuklarımızın izlediği içerikleri her alanda takip etmesinin önemini vurgulayarak; Bakanlık olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SKANDAL İÇERİKLER

Söz konusu kanalın video başlıklarından bazıları şunlar:

"Annem başka biri için ailemizi terk etti",

"Eski sevgilimi yeniden kazanmak için hamileymiş gibi davrandım",

"15 yaşında hamile kaldım".