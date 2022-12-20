YouTube'da yorum yaparken dikkat! Her an ceza alabilirsiniz

İnternetin en büyük video platformu YouTube, kullanıcıların kötü yorumlarda bulunarak topluluk kurallarını ihlal etmesi halinde 24 saat boyunca başka yorum atmasını engelleyecek.

Dünya çapındaki sosyal medya platformu YouTube nefret dolu söylemleri engellemek için topluluk kurallarını ihlal eden kötü yorumlarla ilgili yeni bir güncellemeyi duyurdu.

NTV'nin TechCrunch’dan derlediği habere göre, şirket artık kötü kullanım amaçlı yorumları tespit ederek kaldıracak.Ayrıca kullanıcıya topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir bildirim bırakacak.

Kullanıcılar, yorumları kaldırıldığında dilerse geri bildirimde bulunabilir. Ancak YouTube tarafından henüz geri bildirimlere yardımcı olup olunmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.