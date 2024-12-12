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YouTube’dan merakla beklenen yapay zeka özelliğini devreye aldı

YouTube’dan merakla beklenen yapay zeka özelliğini devreye aldı
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Dünyanın en büyük video platromu YouTube, uzun süredir beklenen yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini devreye aldı.

YouTube'un yeni otomatik dublaj özelliği sayesinde, İngilizce olarak yüklenen videolar Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, İspanyolca, Endonezyaca, Japonca ve Portekizce dillerine çevrilebiliyor. Ancak, videonun orijinal dilinde yalnızca İngilizce dublaj seçeneği sunuluyor. İçerik üreticileri, yükleme sırasında otomatik olarak oluşturulan bu dublajları önizleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir.

YouTube, yapay zeka ile oluşturulan dublajların şu anda tamamen doğal bir deneyim sunmadığını kabul etti. Ancak şirket, gelecekte yapacağı güncellemelerle dublajların ton, duygu ve çevre seslerini daha iyi yansıtmayı vaat etti. Şirket, Fransızca bir yemek tarifi videosunun İngilizce dublajlı örneğini de kullanıcılarla paylaştı.

YouTube, bu teknolojinin henüz gelişmekte olduğunu ve bazı çevirilerin tam doğru olmayabileceğini belirtti. Ayrıca, dublajların konuşmacıyı doğru şekilde yansıtmadığı durumların yaşanabileceğini de duyurdu.

Etiketler Youtube dublaj güncelleme yenilik
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