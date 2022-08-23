YouTube’dan Para Kazanmanın 12 Kesin Yolu

Herkes YouTube’u internetteki en büyük eğlence merkezi olarak biliyor. Ancak YouTube’da para kazanmanın birden fazla yolu olduğunu biliyor musunuz!

Herkes YouTube’u internetteki en büyük eğlence merkezi olarak biliyor. Ancak YouTube’da para kazanmanın birden fazla yolu olduğunu biliyor musunuz!

Evet, doğru duydunuz.



Size YouTube’da para kazanmanın yalnızca bilinen tek yolunu değil, tam 12 yolunu göstermek istiyoruz.



YouTube, 2 milyardan fazla kullanıcısıyla İnternet’teki en büyük ikinci arama motorudur ve her gün milyarlarca video izlenir.



YouTube’da kazanç potansiyelinizi gösterecek daha ilginç gerçekler bulabilirsiniz.



Çok fazla potansiyel ve çok fazla kazanç fırsatı var ama YouTube’da gelir fırsatlarının tam olarak nerede olduğunu ve YouTube’dan nasıl para kazanılacağını bilmek gerekiyor.

YouTube’dan Para Kazanmanın 12 Farklı Yolu

YouTube’dan para kazanma hakkında konuşurken, video oluşturmanız ve YouTube’a yüklemeniz gerektiğini anlamalısınız.



Çok sayıda görüntüleme alabilmek için tüm videolarınızın orijinal ve ilginç olması gerekir.



Video oluşturmak o kadar da zor değil. Akıllı telefonunuzla bile bir video oluşturabilirsiniz.



Daha profesyonel olmak istiyorsanız, yüksek kaliteli kameralar veya ekran kayıt yazılımı satın alabilirsiniz.

1. YouTube İş Ortağı Olarak Para Kazanın

YouTube’dan kazanç söz konusu olduğunda, ''YouTube İş Ortağı Programı'' listenin başında gelir. YouTube’da para kazanan kişilerin çoğu yalnızca iş ortağı programı yoluyla kazanır.



Kendi YouTube kanalınızı oluşturmanız ve kanalınıza ilginç videolar yüklemeniz gerekir.



10.000 görüntüleme aldıktan sonra, YouTube İş Ortağı Programı’na başvurabilir ve gelir elde etmeye başlayabilirsiniz.



İş ortağı programı ile milyonlar yapan birçok YouTube kullanıcısı var.



Ortalama veya yarı zamanlı bir YouTuber bile ayda 500 ila 1000 dolar arasında sorunsuz bir şekilde kazanıyor.

2. Blog oluşturarak para kazanın

Kanalınız nasıl ziyaretçi alıyor, teknik, yemek pişirme, nasıl yapılır, filmler veya kullanıcıların Google’da aradığı herhangi bir şeye dayanıyor.



Blog oluşturmak aynı şeydir. Blog için yeni içerik yazmanıza gerek yoktur. Videoları blogunuza yayınlamanız yeterlidir.



Buna daha fazla değer katmak istiyorsanız, video izlemek istemeyen kişilerin videoyu hızlı



bir şekilde okuyabilmesi için açıklamayı altına yazabilirsiniz. Blog açmak kolaydır ve fazla zaman almaz. Videolarınızı kendi blogunuzda yayınlamanın 2 avantajı vardır:

İlk avantajı, blogunuzdan YouTube videolarınız için ek görüntülemeler elde etmenizdir.

İkinci avantajı, Google AdSense veya satış ortaklığı kullanarak blogunuz aracılığıyla ek gelir elde edebilmenizdir.

Blogunuzu bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız SEO tekniklerini uygulayabilir veya sosyal sitelerde tanıtım yapabilirsiniz.

3. Satış ortaklığı ile Para Kazanın

Doğru şekilde yapılırsa, YouTube iş ortağı programından daha iyi kazanç getirebilir. Videonuzla ilgili bir satış ortağı bulun ve onu tanıtın.



Temel olarak 2 tür YouTube kullanıcısı vardır.



Filmler, şarkılar, mizah ve haber gibi bilgiler gibi eğlence ile ilgili videoları izlemek isteyen biri.



Sağlık ve finans, ürünlerin yasal incelemeleri, nasıl yapılır videoları vb. Gibi sorunlarının çözümlerini almak için video izlemeyi seven ikinci tür insanlar.



Bu ikinci kategoriden büyük satış ortaklığı geliri elde edebilirsiniz.



Bu insanlar için çözümler oluşturabilirsiniz. Videonuz için hedefleyebileceğiniz anahtar kelimeleri bulmanıza yardımcı olacak farklı anahtar kelime araçlarını deneyebilirsiniz.



Herhangi bir niş ile ilgili ürünleri bulabileceğiniz Admitad, MaxBounty, Clickbank, CJ, FlexOffers vb.Gibi yüzlerce iyi ortaklık programı ve ağı vardır.



Doğru araştırmayı yapmanız ve sadece yasal çözümler sunmanız gerekir, aksi takdirde insanlar size olumsuz yorumlar ve puanlar verecektir. Ve bu, YouTube kanalınızın itibarını bozabilir.



Satış ortağı bağlantılarını doğrudan videonuzun açıklama bölümüne ekleyebilirsiniz. Videolarınızı YouTube’da sıralamak için uygun etiketleri, başlığı ve açıklamayı kullandığınızdan emin olun.

4. Reklam Bağlantıları Satarak Para Kazanın

YouTube’da günlük olarak çok sayıda görüntüleme alan binlerce video var, ancak kanalı oluşturan kişi YouTube’da nasıl para kazanılacağını bilmiyor. Onlardan biriyseniz ve diğer yöntemleri uygulamak istemiyorsanız veya aynı YouTube videolarıyla ek bir gelir kaynağı istiyorsanız, bu sizin için.



Açıklamaya veya her videonun sonuna “buraya reklam verin” gibi basit bir satır eklemeniz yeterlidir.



Müşterilerden sizinle e-posta yoluyla iletişim kurmalarını isteyebilir VEYA fiyat ayrıntılarını verebilirsiniz, böylece reklam bağlantısını yerleştirmek için yalnızca ilgili kişiler sizinle iletişim kuracaktır.



Günlük görüntülemelerinize bağlı olarak ne kadar ücret almak istediğinize karar verebilirsiniz.



Bir video için günde yaklaşık 250 görüntüleme alıyorsanız, videonun konusuna bağlı olarak aylık 10 ila 15 dolarlık bir ödeme isteyebilirsiniz.



Bu tür 50 ila 100 videonuz varsa, ayda 500 ila 1000 dolar veya daha fazla kazanabilirsiniz.



Kullanabileceğiniz iyi bir ipucu var.



Söylediğim gibi, herhangi bir ticari amaçla kullanılmayan milyonlarca video var.



Dolayısıyla, bu tür YouTube videolarından para kazanmak istiyorsanız, aracı olabilir ve web sitesi bağlantılarını bu tür videolara yerleştirmek isteyen müşterileri bulabilirsiniz.



Öte yandan, açıklamalarda herhangi bir bağlantı bulamadığınız videoları ararsınız, böylece onlarla iletişime geçebilir ve size onay verenlere bağlantıları yerleştirebilirsiniz. Burada amaç, müşterilere daha fazla ücret teklif etmeniz ve video sahiplerine daha az ödeme yapmanızdır. Bu şekilde YouTube’da ne kadar para kazanabileceğiniz pazarlama becerilerinize bağlıdır.

5. Yerel Pazarlama ile Para Kazanın

Bu altın madeni. Profesyonelce yaparsanız, bu yöntemi kullanarak tam zamanlı bir iş edinebilirsiniz.



Bölgenizde online varlığı olmayan on binlerce veya daha çok yerel işletme var.



Bu tür işletmelerle iletişim kurun ve onlara işlerini, ürünlerini ve hizmetlerini açıklayan bir video oluşturup oluşturmak istemediklerini sorun ve online bir varlık elde etmek için bunları YouTube’a yükleyin.



Onları, işlerini nasıl etkileyebileceğine ikna edin. Yerel bir restoran, bir düğün salonu, bir emlakçı, bir mermer tüccarı, bir pasta dükkanı veya herhangi bir yerel işletme sahibi olabilir.



Sadece evinizden çıkın ve yakındaki sokağa bir göz atın ve 1 km’lik çevrede yüzlerce işletme bulacaksınız. Burada profesyonel olmalısın.



Bu işletme sahipleriyle iletişime geçin ve işlerini online ortamda nasıl büyütebileceğinizi ve rakiplerini yenebilme avantajını gösterin.



Bu şekilde 2000 ila 3000 dolar arasında kolayca kazanabilirsiniz.



Ne kadar ücret alacaksınız, aylık, yıllık veya bir kez, hangi stratejileri kullanacağınız vb. Sadece deneyim yoluyla belirlenir. Bu yüzden işe başlayın ve YouTube’dan para kazanmaya başlayın.

6. Fiziksel Ürün Satışı

Sadık takipçileri ve aboneleriyle köklü bir YouTuber olduktan sonra kendi ürününüzü yaratmayı ve satmayı düşünmelisiniz. Satış ortaklığı pazarlamasında, başkalarının adına tanıtım yaparsınız, ancak burada önce kendi ürününüzü yaratacak, daha sonra bazı pazar araştırmaları yapacak ve son olarak videolarınız aracılığıyla tanıtabilirsiniz.



Tişörtler, Kapaklar, Kupalar vb.Gibi kendi markalı mallarınızı oluşturmak, gerekli finansmana sahip değilseniz zor olabilir.



Yapabileceğiniz şey, ürününüzle ilgili bazı videolar oluşturmak ve videonuzun aldığı görüntüleme ve yorumlara göz atmaktır.



Yeterince ilgi duyuyorlarsa, kendi ürünlerinizi yaratmaya devam edebilirsiniz. Daha sonra videolarınıza bir bağlantı vererek ürünlerinizi satabilirsiniz.

7. Dijital Ürün Satışı

Finansman eksikliği nedeniyle fiziksel ürünler oluşturamıyorsanız, YouTube kanalınızda dijital ürünler satabilirsiniz.



Dijital ürünler oluşturmak ve satmak çok daha kolaydır. Aslında, bunları ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Dijital ürünler, e-Kitap, podcast, video, yazılım vb. Gibi indirilebilir ürünlerdir.



Bu nedenle, oluşturmak çok kolay!



E-Kitaplar ve videolar şeklinde eğitimler oluşturmanızı öneririm. Kişisel markanızın gücünden yararlanarak bunları kitlenize kolayca satabilirsiniz.

8. Doğrudan Sponsorluk

Kanalınız milyonlarca görüntüleme alıyorsa aracıyı ortadan kaldırabilir ve doğrudan sponsorlarla çalışabilirsiniz. Sponsorluğun en iyi yanı, tam tutarı YouTube ile paylaşmadan kendinize almanızdır.



Doğrudan sponsorluk satış ortaklığı pazarlamasından daha kazançlı olabilir. Sponsorlar videolarını kullanarak ürünlerini hedef kitlenize tanıtır.



Bununla birlikte, sponsor almak kolay olmayacaktır çünkü sabit bir formül yoktur. Sponsor bulmak için forum, ilan ve freelance iş sitelerini kontrol edebilirsiniz .



Bu tamamen kanalınızın sahip olduğu abone sayısına, kitlenizin türüne ve sponsor bütçesine bağlı olacaktır.

9. Premium İçerik için Abonelik

Aboneleriniz sadıksa ve tüm videolarınızı düzenli olarak izlemeyi seviyorlarsa, videolarınızı izlemek için bir ücret talep edebilirsiniz.



YouTube, bir ücret karşılığında premium içerik oluşturmanıza ve kitlenize erişimini satmanıza olanak tanır.



Kavram çok basit, YouTube’da bir miktar ücretsiz içerik veriyorsunuz ancak bir abonelik ücretli üyelik duvarının arkasındaki en iyi içeriğe erişimi kısıtlıyorsunuz.



Kitleniz daha fazla video izlemek istiyorsa aylık veya yıllık üyelik ücreti ödemek zorundadır.



Ücretsiz videolarınız için büyük görüntüleme ve yorumlar alıyorsanız, bunlardan birkaçını ücretli üyeliğe dönüştürme olasılığı daha yüksektir.

10. İçeriğinizi Lisanslama

Videolarınızı ana akım medyaya lisanslamak, YouTube ile para kazanmanın başka bir harika yoludur. Ancak kısa bir süre içinde milyonlarca görüntülemeye sahip viral videolar oluşturmanız gerekir.



Viral içerik, ana akım medya tarafından sabah şovları, haber programları ve hatta haber siteleri gibi çeşitli kanalları için gereklidir. Harika videolarınız varsa size herhangi bir ödeme yapmaya hazırlar. Videolarınızı para karşılığında bu medya ajanslarına lisanslayabilirsiniz. Videolarınız için size ödeme yapmak isteyen doğru kişileri kolayca bulmak için hemen araştırmaya başlayın..

11. Danışmanlık Hizmetleri

Milyonlarca abonesi olan köklü bir YouTuber olduktan sonra, YouTube’un gücünden faydalanmak için umutsuz olan diğer video içerik oluşturucularına ve küçük işletmelere danışmanlık vermeye başlayabilirsiniz.



Ücretsiz videolarınız için zaten para kazanıyorsanız, açıkça diğer içerik oluşturuculara bire bir danışmanlık hizmetleri vererek daha da fazlasını yapabilirsiniz.



Onlara sıfırdan nasıl bir YouTube kanalı oluşturabileceklerini, ne tür videolar oluşturmaları gerektiğini, bunları nasıl oluşturacaklarını ve kanalları için bir abone ordusu oluşturacaklarını anlatacaksınız.

12. Youtube Kanalınızı Satın

YouTube kanalı da tıpkı bir web sitesi gibidir. İkisini de istediğiniz zaman satabilirsiniz. Ancak kanalınızı para için satmadan önce çok sayıda aboneye sahip olmanız gerekir. Dahası, kanalın yapısının kişiliğinize bağlı olmadığından emin olun.



Gizlipara.com'un desteğiyle YouTube’da para kazanmanın tüm olası yollarını açıkladık. Fakat Youtube'dan para kazanmak için kullanabileceğiniz başka yöntemler de olabilir. Ayrıca, yukarıda bahsetmiş olduğumuz fikirlerin bir çoğunu aynı anda uygulayabilirsiniz.