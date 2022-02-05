YouTube'tan Rusya'ya Ukrayna boykotu! Hesaplar kapatıldı

Sosyal medya platformu YouTube, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yı destekleyen sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını kapattığını açıkladı.

YouTube'da Rusyay'ya destek verdikleri belirlenen kullanıcıların kanallar kapatıldı. "YouTube topluluk kurallarına uyulmaması nedeniyle" erişilememe izni uyarısı verdi.

Amerikan sosyal medya devi Euronews'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın yanında olan kullanıcıların hesaplarının devre dışı bıraktığını doğruladı.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "YouTube, kısıtlı kuruluşlar tarafından oluşturulan ve yüklenen içerikler de dahil olmak üzere, geçerli tüm yaptırımlara ve ticarete uygunluk yasalarına uygundur" dedi. "Bir hesabın Hizmet Koşullarımızı veya Topluluk Kurallarımızı ihlal ettiğini tespit edersek, onu devre dışı bırakırız."

Kapatılan kanallar arasında, kendini Luhansk bölgesi ilan eden resmi haber sitesi olan Lugansk Halk Cumhuriyeti Bilgi Merkezi’nin de yer aldığı bildirildi.

Web sitesi, YouTube kanalının "açıklama yapılmadan" kapatıldığını söyledi.

Enformasyon Bakanlığı ve kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin "halk milisleri" de dahil olmak üzere diğer bazı ayrılıkçı kanallar da kapatıldı.

Rusya, düzenli olarak Facebook, Google veya YouTube gibi büyük sosyal ağları, yasaklı içeriği silmeyerek Rus yasalarını ihlal etmekle suçladı.