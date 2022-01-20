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YouTube'tan Türkiye için sürpriz karar

YouTube'tan Türkiye için sürpriz karar

YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği, bu hafta itibarıyla Türkiye'de kullanıma sunuldu.

YouTube Music ve reklamsız izleme olanağı veren YouTube Premium, kullanım şekline, yeni bir abonelik seçeneği daha ekledi.

YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği bu hafta itibarıyla Türkiye, Rusya, ABD, Kanada, Meksika ve Brezilya gibi belirli ülkelerde kullanıma sunuldu. Yıllık abonelik için kısa bir süreliğine kampanya da uygulancak

23 Ocak tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında YouTube Music yıllık abonelik seçeneği 125.99TL olarak sunuluyor. YouTube Premium yıllık abonelik seçeneği ise 152.99TL olarak belirlenmiş. Yıllık abonelik otomatik yenilemeli değil ve bittiğinde yeniden alınması gerekiyor.

Etiketler youtube premium üyelik yıllık üyelik
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