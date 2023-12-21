Z kuşağının en çok kullandığı uygulama belli old

Facebook, Instagram, X, Tiktok, Youtube... Hangi dijital medya uygulamasının hangi yaş grubu tarafından daha çok kullanıldığına dair istatistikler ortaya çıktı.

ABD'de yapılan bir araştırma, Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulamasını ortaya koydu. Çıkan sonuçlarda beklenenin aksine TikTok zirveye yerleşemedi.



Z kuşağı, internetin vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanıyor. ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmada Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulaması belli oldu.



Araştırmanın sonucuna göre, en çok kullanılan uygulama yüzde 51'lik bir oranla Snapchat oldu. Bu sonuç, TikTok'un birinci sırada olmadığı bir sürprizle karşılaştırdı.

Listede ikinci sırayı yüzde 44.7'lik bir oranla TikTok alırken, yüzde 33.7 ile Instagram üçüncü sırada yer aldı. X ise yüzde 32.6 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise kuşaklar arası sosyal medya tercihleri oldu. Y kuşağı en çok Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarını tercih ederken, X kuşağı ise en çok Facebook, WhatsApp ve X kullanıyor.

Baby Boomer kuşağı ise en çok Facebook ve YouTube'u kullanıyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise ABD'de toplam sosyal medya kullanıcı sayısının 302 milyon seviyesinde olduğu ve ülkenin nüfusunun yüzde 91'inin sosyal medya kullanıcısı olduğu.



Facebook hala en çok kullanılan sosyal medya platformu olmasına rağmen, genç kuşağın yalnızca yüzde 17.4'ü aktif olarak Facebook kullanıyor.

Genel olarak incelendiğinde YouTube'un her nesle benzer oranlarda hitap ettiği, TikTok ve Snapchat'in daha çok gençlere, Instagram ve X'in ise hem gençlere hem de orta yaşa hitap ettiği gözlemlendi.

Netflix ve Disney Plus ise genç ve orta yaşlı kesimlere benzer bir oranda hitap ediyor.