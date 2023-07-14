Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 17:25 Güncelleme: 14 Temmuz 2023 Cuma 17:25 İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b15ad770fb712b2d22b2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi Türkiye kavruluyor! Marmara'nın tatil cennetinde plajlar boş kaldı İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı Muğla'da orman yangını İstanbul'da metal fabrikasında yangın Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması Bakan'dan deprem bölgesi için ek kontenjan müjdesi PKK'nın orman yakma timi yakalandı Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu