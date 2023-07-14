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  4. 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi

1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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