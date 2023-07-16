Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 14:55 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 14:55 İstanbul Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b3daad201acb0bf027e253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Ankara'da dehşete düşüren görüntüler Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı