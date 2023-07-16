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  4. 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler

1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler

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İstanbul Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çaldı.

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