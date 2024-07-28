Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 18:06 İstanbul'da restorasyonu tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Yıldız Sarayı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a65e85f8f954790a05d2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Hatay'da orman yangını Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi