Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme 1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme 31 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 15:46 İstanbul'da UKOME kararı ile TIR ve kamyonlar için TEM Otoyolu ve çeşitli noktalara girişinde sınırlama getirildi. Söz konusu düzenleme, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b4daa0e8edb943c3519713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarihi tünel gezginlerin uğrak noktası oldu Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi İşte Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II İmamoğlu’ndan yolsuzluk açıklaması: ''Belgeler elimde'' Sadece 1 dakikada sigarayı bıraktı... İşte tüm sigara içenlerin hayalindeki olay Trafikte ölümüne inatlaşma anı kamerada İstanbul'da TikTok'ta birkaç ''like'' uğruna ölümüne ''aptallık'' kamerada Sedat Peker'den Binali Yıldırım ve Erkan Yıldırım için yeni paylaşım Oyuncu İlker Aksum'un takla attığı kaza kameraya böyle yansıdı