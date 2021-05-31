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  4. 1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme

1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme

İstanbul'da UKOME kararı ile TIR ve kamyonlar için TEM Otoyolu ve çeşitli noktalara girişinde sınırlama getirildi. Söz konusu düzenleme, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

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