1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada
12 Kasım 2018 12:15
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada
Adana’da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay, 5 Kasım Pazartesi günü Seyhan ilçesinin Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçı Ulaş C. (34), Muhittin B.’ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lira parayı alamadı. Bunun üzerine Muhittin B.’yi telefonla...