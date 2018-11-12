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  3. 12 Kasım 2018 12:15

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adana’da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay, 5 Kasım Pazartesi günü Seyhan ilçesinin Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçı Ulaş C. (34), Muhittin B.’ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lira parayı alamadı. Bunun üzerine Muhittin B.’yi telefonla...

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