1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
26 Haziran 2019 15:00
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Van’da dün arazi meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Dün sabah çarşı merkezinde çıkan ve daha sonra farklı yerlerde devam eden kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada R.K. (33) ağır yaralanmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yoğun bakımda...