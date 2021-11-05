Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri dehşete düşürdü 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri dehşete düşürdü 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 11:51 Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üzerine devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6184f07ccbb4dd4d081ccb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin cennetiydi... Balıklar gitti, köpekler geldi... İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu Gökyüzünde gizemli cisim heyecanı... Pek çok ilden görüldü Havalimanında dehşet! Ortalığı savaş alanına çevirdi Bir kadın cinayeti daha... Sokakta kovaladı, apartmanın girişinde katletti! Camdaki Kız'da Nalan'ı yıkan gelişme Bakanlıktan tepki çeken kamu spotu: ''Sıcaklığı 21 dereceye düşürün'' Galatasaray taraftarından muhabire öpücük Şampiyon Milli Kürekçi Ali Ardıl İlkgün'den Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret