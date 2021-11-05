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1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri dehşete düşürdü

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üzerine devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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