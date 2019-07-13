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  3. 13 Temmuz 2019 23:55

1 kişinin öldüğü yamaç paraşütü kazası amatör kamerada

Denizli’nin Çal ilçesinde yaşanan yamaç paraşütü kazası anbean amatör kamera tarafından kaydedildi. Eğitmenlerin, hortum adı verilen ‘dust devil’e kapılan paraşütçüyü kurtarmak için gösterdiği mücadele görüntüye yansıdı. Çal ilçesi Çökelez Dağı’nda meydana gelen olayda, özel bir kulüp aracılığı ile eğitim uçuşu kapsamında yamaç paraşütü atlayışı yapan Ali Haydar Paksoy havalandıktan...

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