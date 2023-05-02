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  4. 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı

1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e girmek isteyen 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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