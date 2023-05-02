Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 10:15 Güncelleme: 02 Mayıs 2023 Salı 10:15 İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e girmek isteyen 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450b88b01a780782b1e06b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray'da intihar girişimi Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı Antalya'da dehşet! Turist metrelerce yüksekten yere çakıldı TEKNOFEST'te liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'nın kazananları belli oldu Türkiye'nin gizemli mezarı: Rivayetler dudak uçuklattı! Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı Biden yaptı yine yapacağını Bir ev sahibi şiddeti daha! Elinde kazmayla duvarı yıkıp, asma kilit taktı