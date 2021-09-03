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  4. 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı

1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı

İstanbul'daki 1 milyar TL'lik kripto para dolandırıcılığı iddiasında zanlının ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı.

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