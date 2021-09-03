Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 13:40 İstanbul'daki 1 milyar TL'lik kripto para dolandırıcılığı iddiasında zanlının ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6131fbb329143520906feb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var ! AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı 10 ilde FETÖ operasyonu