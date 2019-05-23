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  3. 23 Mayıs 2019 11:35

1 milyon liralık kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 ayrı kuyumcu dükkanında yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalınması olaylıyla ilgili 2 şüpheli daha polisin operasyonuyla yakalandı. Soygun ani ise kuyumcuların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlçenin Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerinde bulunan 3 ayrı kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya...

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