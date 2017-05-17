CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / PENALTI ATIŞLARINA GEÇİLDİ !
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  3. 17 Mayıs 2017 22:45

1 saat boyunca annesinin cesedinin yanında babasını bekledi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2 çocuk annesi bir kadın av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Kadının 8 yaşındaki kızı, şok içinde 1 saat boyunca annesinin cenazenin yanında evde babasını bekledi.

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