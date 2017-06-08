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  3. 08 Haziran 2017 13:15

1 ton eroinin yolculuğu Pakistanda başlamış

Türkiye’de yakın tarihinin en yüklü uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 1 ton 71 kilogram eroin maddesini taşıyan Commander Tide gemisinin Pakistan çıkışlı olduğu ortaya çıktı.

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