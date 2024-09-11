Anasayfa Video Galeriler Gündem 1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı 1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 11:40 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 11:40 Antalya'da 1 yaşındayken çocuk felci nedeniyle yürüme engelli kalan biyoloji öğretmeni Zeynep Kubilay, yamaç paraşütü yapıyor, su altına dalıyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e15791cec0c5bba107f613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Markete akülü sandalye ile gelip, çalıp kaçtı Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden polise saç baş yoldurttu Bekçi, eşini boğazından bıçakladı Yaşlı kadından doktora elektrikli çaydanlıkla öldüresiye darp 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Hatay’da büyük orman yangını İstanbul'da polise silahlı saldırı