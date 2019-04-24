1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasında
24 Nisan 2019 15:30
1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasında
Bursa’da amcasının kullandığı geri manevra yapan aracın altında kalan 1 yaşında çocuk hayatını kaybetti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T., aracıyla geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada orada oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Elif T., aracın altında kaldı....