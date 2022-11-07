Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 aylık ihracat 209 milyar doları aştı 10 aylık ihracat 209 milyar doları aştı 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 14:00 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın yılın ilk 10 ayında yüzde 15,4 oranında artarak 209,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368e552e83d07135102012b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Final maçı kabusa dönüştü: Tam 11 kırmızı kart çıktı! Tek bir fideyle 40 haneli köyün tamamının hayatı değişti İstanbul'daki AVM'de yumruklu kavga İstanbul'da eli silahlı maganda dehşeti! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Nükhet Duru ile Meltem Cumbul’un sahnedeki dansı olay oldu Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi Yargı dizisinde 1 dakikalık olay sahne: İzleyicisi de evinde ayağa kalktı