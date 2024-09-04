Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 08:25 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 08:25 Bursa'nın İnegöl ilçesinde S.Ç. (58), 10 bin TL borç verdiği arkadaşı M.K. (50) tarafından sol bacağından bıçaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d7ef50ecf410d7a80644f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto Dilruba'nın cezası belli oldu İstanbul'da plazada korkutan yangın Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi