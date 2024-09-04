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  4. 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı

10 bin lira için arkadaşını bıçakladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde S.Ç. (58), 10 bin TL borç verdiği arkadaşı M.K. (50) tarafından sol bacağından bıçaklandı. 

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