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  3. 26 Eylül 2020 14:55

10 bin TL'yi 30 saniyede topladılar

Erzincan kent merkezinde bir kafenin ikinci katından sokağa atılan yaklaşık 10 bin TL, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı.

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