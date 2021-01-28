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  3. 28 Ocak 2021 17:40

10 dakika içinde iki lüks cipi ve 350 bin TL'yi çaldılar

İstanbul Esenyurt'ta alarmını devre dışı bıraktıkları galeriye giren hırsızlar 10 dakika içerisinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL bulunan kasayı çaldı.

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