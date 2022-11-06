Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada 06 Kasım 2022 Pazar Saat: 16:55 Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6367bcd06d650152d71a5143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da PKK'ya dev operasyon Çamlıca Kulesi'nde şoke eden görüntü! Ziyaretlere kapatıldı Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Villanın bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız'' Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!'' Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar Cübbeli Ahmet, LGBT üzerinden Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar! Polislere bıçak çekti Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt!