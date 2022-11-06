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  4. 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada

10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada

Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

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