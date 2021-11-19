Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 gündür aranan küçük Müslüme'den acı haber 10 gündür aranan küçük Müslüme'den acı haber 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 13:01 Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619775e1a594c701a33ab8eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi? Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu AK Parti'den ''siyasal kriz'' açıklaması Ayıyı döven Türk! Kendisine saldıran ayıyı pişman etti Hadise'nin derin yırtmaçlı dansı olay oldu Pozitif olduğu için akrabasının HES kodunu kullanırken yakalandı Küçük çocuk dehşeti yaşamıştı; serbest bırakıldı Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu