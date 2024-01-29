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  4. 10 ilde aranan suç makinesi kadın bazadan çıktı!

10 ilde aranan suç makinesi kadın bazadan çıktı!

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Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 10 ilde 20 ayrı suç dosyasından aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.

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