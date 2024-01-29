Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 ilde aranan suç makinesi kadın bazadan çıktı! 10 ilde aranan suç makinesi kadın bazadan çıktı! 29 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 15:45 Güncelleme: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:45 Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 10 ilde 20 ayrı suç dosyasından aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b79dfde4d31b0ba506f163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman Burası ülkü ocağı değil, KYK yurdu! Olay görüntüler Asrın felaketinden 1 yıl sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı Hastanede kabus! 12'nci kattan atladı Bu da motosikletli maganda! Ateş aça aça sürdü Hindistan'dan Türkiye'ye uzanan bir aşk hikayesi... Canan Hoşgör sessiz sedasız evlendi! Kızı Zeynep Alkan düğünde döktürdü İstanbul'da iki tramvay çarpıştı