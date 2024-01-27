Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 ilde büyük operasyon: 33 gözaltı var 10 ilde büyük operasyon: 33 gözaltı var 27 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 09:05 Güncelleme: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:05 Emniyet güçlerinin 10 ilde düzenlediği "SİBERGÖZ-19" operasyonunda 33 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b49d3344f016fd110c1a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 49 torbacı yakalandı Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor Bir yolcu otobüsü kazası daha! Yaralılar var Büyükçekmece Gölü'nde ceset bulundu İmamoğlu’ndan ‘cami’ sorusuna: ''Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil'' Erdoğan, Ankara ve İstanbul'dan sonra 2 ili daha işaret etti İTÜ profesörü İstanbul'da deprem hazırlığı için gerekli süreyi açıkladı İki çocuk çöken duvarın altında kaldı İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı