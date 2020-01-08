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  3. 08 Ocak 2020 13:15

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Çete üyelerinin banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı.

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