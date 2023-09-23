10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 10 ilde yapılan narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

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