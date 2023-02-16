Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı 10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 08:50 Güncelleme: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:50 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde bir binanın giriş katında bulunan, mutfak eşyalarının satıldığı bir mağazada raf ve tezgahtaki ürünlerin yere düşmemesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63edc41f7a736e0da261b153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç depremden birkaç saniye sonrası kamerada 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca... Depremler sonrası Suriye'ye geri dönüyorlar Deprem bölgesinde gazetecilere yağmacı saldırısı Sağlık Bakanı Koca'nın deprem bölgesinde korku dolu anları 228 saat sonra mucizenin adı Mustafa oldu Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı