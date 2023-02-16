10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde bir binanın giriş katında bulunan, mutfak eşyalarının satıldığı bir mağazada raf ve tezgahtaki ürünlerin yere düşmemesi şaşırttı.

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