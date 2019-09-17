  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Eylül 2019 16:50

10 Kasım'da göbek atan müdüre iade-i itibar

Müdürü olduğu lisenin bahçesinde gerçekleştirilen 10 Kasım töreninde göbek attığı görüntülerinin ardından maaş cezası ve rütbe düşürme cezası verilen Mehmet Sırrı Huylu'nun görevine iade edildiği ortaya çıktı.

Video Galeri
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: Polis alarma geçti !
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: Polis alarma geçti !
Video Galeri
Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti
Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti
Video Galeri
Hindistan’da şiddetli yağış ve sel faciası
Hindistan’da şiddetli yağış ve sel faciası
Video Galeri
Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
Video Galeri
Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında karar açıklandı
Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında karar açıklandı
Video Galeri
Adana'da korkunç olay ! Tanınmaz hale geldi
Adana'da korkunç olay ! Tanınmaz hale geldi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM