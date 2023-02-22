Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu 10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 15:10 Güncelleme: 22 Şubat 2023 Çarşamba 15:10 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 10 katlı bir bina kontrollü yıkım esnasında çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f6062ee43a957d3b08d003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden yolunu şaşırdı; koruması müdahale etti Oya Başar da Sözcü TV'de... ''Olmaz Bu Kadar'' diyecek Depremde ağır hasar alan evlerin içi drone ile görüntülendi 11 ili yıkan deprem, Doğanşehir'deki dağı ikiye ayırdı Gökyüzünde korku dolu anlar; meteor havada patladı! Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı'' Burdur Gölü köpürdü! 7.6'lık depremde binaların çatladığı anlar kameraya yansıdı Hırsızlara meydan dayağı kamerada