Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı 01 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:00 Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında yangın paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d4c7f226f095da2b0ab803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı ANKA-3 mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi Arka Sokaklar geri dönüyor: Yeni sezon fragmanı yayınlandı Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü