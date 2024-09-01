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  4. 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı

10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında yangın paniğe neden oldu.

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