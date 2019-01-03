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  3. 03 Ocak 2019 14:23

10 kişi bir adama saldırdı ! Feci dayak kamerada

Edirne'de yılbaşı gecesi çıkan kavgada bar çalışanları bir kişiyi döve döve hastanelik etti.

Bilgin Pro
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