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  3. 08 Aralık 2020 17:55

10 kişilik grup benzinlikte terör estirdi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uygunsuz şekilde tankerini park eden sürücü ile işletme sahibi arasında tartışma çıktı. Olayın ardından 10 kişilik grup silah, muşta ve sopalarla benzinliği bastı.

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