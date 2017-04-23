CANLI MAÇ İŞTE DEV DERBİNİN İLK 11'LERİ !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Nisan 2017 16:20

10 kişiye mezar olan midibüs ölüme böyle gitmiş

Zonguldak’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralanmasına neden olan midibüsün son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Başakşehirde virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Başakşehirde virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Video Galeri
Riva deresinde yunus sürprizi
Riva deresinde yunus sürprizi
Video Galeri
Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu arasında yetki tartışması
Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu arasında yetki tartışması
Video Galeri
Koreliler cirite hayran kaldı
Koreliler cirite hayran kaldı
Video Galeri
İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
Video Galeri
Dünya yetimleri Sultangazide buluştu
Dünya yetimleri Sultangazide buluştu