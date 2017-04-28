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  3. 28 Nisan 2017 21:45

10 metrelik yükseklikten düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde babasıyla birlikte gittiği bir inşaat firmasının bahçesindeki 10 metrelik setten düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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