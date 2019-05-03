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  3. 03 Mayıs 2019 22:28

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında verilen beraat kararına, savcı itiraz etti.

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