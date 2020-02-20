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  3. 20 Şubat 2020 13:30

10 yaşındaki çocuk hırsızı vatandaşlar yakaladı

İstanbul Kağıthane'de kadınların çantasından para çalan 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Video Galeri
Almanya'da katliam yapan saldırganın çektiği video ortaya çıktı
Almanya'da katliam yapan saldırganın çektiği video ortaya çıktı
Video Galeri
Şişli'de çöplerin arasından bebek çıktı
Şişli'de çöplerin arasından bebek çıktı
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Platonik aşık dehşetinde flaş gelişme
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Video Galeri
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Video Galeri
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Sokak ortasında kapkaç anı kamerada!
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