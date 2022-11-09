Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı 09 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 15:05 Gaziantep İslahiye'de 95 yaşındaki Nesibe Kaya, 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gördüğü günü unutamıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636b978ccdcac444ea2f49e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2023'te 3 sandık mı kurulacak ? Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konut yapılacak Başkent'te öğretmenler ters kelepçeyle müdahale Başkent'te DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 12 kişi gözaltında Ünlü aktör Oscar ödülünü Zelenski'ye hediye etti Adana'da Cono'ların mahallesine operasyon Uzmanından ''deprem fırtınası'' uyarısı: Binlerce yıldır uyuyan faylar aktifleşti Korkunç cinayetin altından ''üçlü ilişki'' rezaleti çıktı