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  4. 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı

10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı

Gaziantep İslahiye'de 95 yaşındaki Nesibe Kaya, 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gördüğü günü unutamıyor.

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