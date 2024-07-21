10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı

Malatya'da bundan 10 yıl önce kayıp olan bir kişinin cesedi eski eşinin yaşadığı tespit edilen ve asrın felaketinde yerle bir olan apartmanın temelinde bulundu.

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