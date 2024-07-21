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  4. 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı

10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı

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Malatya'da bundan 10 yıl önce kayıp olan bir kişinin cesedi eski eşinin yaşadığı tespit edilen ve asrın felaketinde yerle bir olan apartmanın temelinde bulundu.

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