Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı 21 Temmuz 2024 Pazar Saat: 23:01 Güncelleme: 21 Temmuz 2024 Pazar 23:01 Malatya'da bundan 10 yıl önce kayıp olan bir kişinin cesedi eski eşinin yaşadığı tespit edilen ve asrın felaketinde yerle bir olan apartmanın temelinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669d692d9a6222d08f05f8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen çift, silahlı saldırıda öldü Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı Efsane savaş uçağı tam 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca karakolda bitti Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı İstanbul'da orman yangını: Aydos Ormanı alevlere teslim oldu Sarıyer'deki plajda korkunç ölüm: Kurtarmak isterken kendi boğuldu