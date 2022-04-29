  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı

10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı

Cezaevinden kaçan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki B., yurt dışına gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor
Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada
İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor
Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu
Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı
Cami avlusunda şoke eden olay! Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
İstanbul'da ''yüzsüz'' hırsız kamerada, duvarı deldi, selam verip gitti