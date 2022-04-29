Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 16:15 Cezaevinden kaçan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki B., yurt dışına gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626be4f15cf4693629712aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı Cami avlusunda şoke eden olay! Cenazeyi bırakıp kavga ettiler İstanbul'da ''yüzsüz'' hırsız kamerada, duvarı deldi, selam verip gitti