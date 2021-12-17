Anasayfa Video Galeriler Gündem 100 bin liralık kapkaç anı kamerada 100 bin liralık kapkaç anı kamerada 17 Aralık 2021 Cuma Saat: 16:27 Banka şubesinden çantayla çıkan vatandaşı takip edip 100 bin lirasını çalan iki zanlı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bc90434e99e206a77ab513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti Seren Serengil'den veda videosu Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Ekonomik kriz vurunca pişmiş tavuğun başına bu da geldi İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: ''Uçakta yangın var'' Kütahya'da tarihi keşif! Herkül'ün başsız heykeli bulundu Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu ağlattı 8 aylıkken konuşmaya başladı! İlk sözleri şaşkına çevirdi