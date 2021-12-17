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100 bin liralık kapkaç anı kamerada

Banka şubesinden çantayla çıkan vatandaşı takip edip 100 bin lirasını çalan iki zanlı kameraya yansıdı.

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