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  3. 12 Aralık 2019 16:00

100 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı 100 bin sosyal konut projesine başvuru tarihi belli oldu. Bakan Albayrak, başvuruların 15 Aralık - 15 Ocak arasında alınacağını söyledi.

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Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını anlattı
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını anlattı
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