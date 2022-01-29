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  4. 100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler

100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler

Türkiye'de 24 saatlik koronavirüs vaka sayıları 100 bine dayanması korkuya yol açarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Yoğun bakım ihtiyacının da çok olmaması, 'Acaba bu hızlı şekilde tüm dünyada herkesi enfekte ederse ve bağışıklık oluşturursa salgının sonunu getirebilir mi' beklentisine yol açtı. Evet, bu mümkün olabilir"...

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