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  4. 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular

100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular

Antalya'da amatör balıkçıların oltasına takılan 100 kiloluk orkinos, 3 saat sürükledikten sonra tekneye güçlükle alınabildi.

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